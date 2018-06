Vilada i Borredà alerten que poden perdre l'únic caixer automàtic que tenen

Oficina on hi ha el caixer automàtic de Borredà Arxiu particular

Vilada i Borredà corren el risc de perdre l'únic caixer que tenen als seus municipis. Ho han denunciat els dos ajuntaments en un comunicat conjunt. Recentment, el banc BBVA informa en sengles notes als seus dos caixers automàtics d'aquests dos pobles que «el proper dia 21 els caixers deixaran d'operar i suposadament seran suprimits». Borredà ja va perdre el servei de caixa el 2014. I fins ara ha disposat de caixer automàtic. L'oficina més propera és la de Berga.

En el comunicat els dos consistoris afirmen que «no entenem ni acceptem, una decisió com aquesta, ja que suposa una despesa molt minsa per una entitat com el BBVA». Alhora que « expressem el total rebuig al tancament". Els ajuntaments de han demanat ajuda al Consell Comarcal del Breguedà "per tal que defensi els nostres caixers automàtics, i també els de tots els altres pobles de la comarca que han patit situacions de tancament». Vilada i Borredà «necessitem un servei com aquest, almenys durant uns anys, fins que altres mitjans tecnològics estiguin degudament rodats, i siguin fiables, com per no haver de fer servir diner en efectiu». Confien «en la ràpida actuació del Consell Comarcal, i la unió de tots els municipis que conformem la comarca del Berguedà per a mantenir un servei bàsic com aquest»

Segon el comunicat, els Ajuntaments de Vilada i Borredà «no han estat informats, ni coneixen les causes de la decisió presa. Només rumors sobre una decisió que afectaria altres petits municipis com els nostres, que ja varen perdre les oficines, 4 anys enrere». Exposen que «aquell tancament es va fer de forma similar a com s'està actuant ara, produint greus perjudicis a pobles com els nostres, amb un component turístic molt important, i per l'existència de moltes persones grans, les quals no tenen mitjans per desplaçar-se a la capital, ni mitjans tècnics per operar amb les noves tecnologies». Uns mitjans que «fallen tot sovint, i que ni tant sols apleguen tot el terme municipal». Per Vilada i Borredà quedar-se sense els seus dos respectius caixers automàtics « suposa un nou cop a la viabilitat dels petits municipis, i fer-ho, sense cap informació ni negociació prèvia, suposa un menysteniment envers els representants públics, i a tota la població, en general»,