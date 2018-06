Berga millora l'accés als passos de vianants de Santa Eulàlia

Les obres per millorar l'accessibilitat dels passos de vianants del barri de Santa Eulàlia estan a punt d'acabar-se. L'Ajuntament de Berga va anunciar ahir que «portarà a terme la col·locació de la senyalització vertical que suposarà el final de la primera fase de les obres d'adequació dels passos de vianants per millorar l'accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda i la pacificació del trànsit de la zona». Els treballs, iniciats el mes de març, han consistit a adequar els passos de vianants, s'han eixamplat les voreres i construït rampes per eliminar les barreres per a persones amb mobilitat reduïda. Les obres s'han fet al carrer de Santa Eulàlia amb el Mestre de Pedret i a tocar de la parada del bus urbà del barri. Els treballs han costat 20.517,57 euros.