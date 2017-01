VÍDEO: Un enorme caiman sorprèn uns turistes a Florida

Florida és terra de caimans i cocodrils. Sol ser habitual veure'ls passejar per camps de golf i, fins i tot, pels barris residencials. El que no és tan normal és presenciar un exemplar de dimensions descomunals com el qual va sorprendre uns turistes a Florida.

L'escena que es pot veure al vídeo va succeir a la Reserva de Cicle B Bar, a Lakeland, al comtat de Polk (Florida, EUA). Per sorpresa dels turistes, un caiman gegant passa tranquil·lament enfront d'ells, moment que aprofiten per gravar-lo i fer-li fotos.

El vídeo va ser registrat per un resident del comtat citat anteriorment i s'ha tornat viral.