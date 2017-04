Un jugador de bàsquet del Betis confon natzarens amb el Ku Klux Klan

El jugador de bàsquet del Betis Energia Plus Trent Lockett no sembla encara molt habituat a algunes tradicions espanyoles. Nascut a Golden Valley (Minnesota), el nord-americà va aterrar al club de Sevilla a l'agost del 2016, de manera que encara no ha viscut cap Setmana Santa a terres sevillanes. Aquesta circumstància probablement expliqui la terrible confusió que ha protagonitzat Trent Lockett i que l'ha portat a convertir-se en trending topic.



Passejant aquests dies per la ciutat de Sevilla, l'aler va penjar en diversos missatges al seu Instagram la seva tremenda sorpresa en veure a diversos natzarens amb cucurulla. La cosa no hauria anat a més si no fos perquè el jugador de bàsquet va confondre als natzarens amb membres del Ku Klux Klan.



Afortunadament, els seus seguidors no van trigar gaire a aclarir-li que res té a veure aquesta tradició religiosa amb l'organització racista. El jugador va prendre nota i va aclarir la confusió en les xarxes socials amb un altre missatge: "Té 0 a veure amb el KKK. Aquesta tradició és més de 100 anys anterior al naixement del Ku Klux Klan", ha reconegut.