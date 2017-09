El camí cap a l'1-0, en clau d'humor

Poc s'esperaven els directius de Warner Bros que un dels seus personatges clàssics, Piolín, es convertiria en una icona del referèndum de l'1 d'octubre. I és que a la xarxa, no hi ha cap tema que s'escapi de ser rellegit en clau d'humor. La votació d'aquest diumenge no n'ha estat l'excepció i els darrers quinze dies, l'actualitat del conflicte català han donat molt de joc per als twittaires amb més enginy.



Sens dubte, la contractació per part de l'estat d'un creuer amb la imatge del Piolín a fora per allotjar els policies desplaçats a Catalunya ha estat una de les notícies que més mofa ha generat. Amb pocs coneixements de Photoshop n'hi ha prou per crear la resposta dels Mossos, un vaixell amb les Tres Bessones, o per afegir l'ocellet groc a la visita de Mariano Rajoy a la Casa Blanca.



Les urnes també han donat joc. «Que la detengan, que es una urna peligrosa», canta un tuit al ritme de David Civera. I Puigdemont. El president de la Generalitat va endur-se la seva dosi de protagonisme especialment després de la seva entrevista a La Sexta amb Jordi Évole.



Menció especial per al regidor de Sant Joan de Vilatorrada (i actor) que va protagonitzar una de les imatges de la jornada al costat d'un agent, a Barcelona. Avui us n'oferim una versió retocada.





Te podrá gustar más o menos, pero la opción indepe se merienda a la otra en construcción de mensaje pic.twitter.com/PBHhwdqIGB — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) 26 de setembre de 2017

Mientras tanto en el puerto de Barcelona... pic.twitter.com/MllQM0pzNW — ácido en la red (@acidoenlared) 21 de septiembre de 2017

"Mandáis miles de picoletos en un barco de Piolín y luego queréis que Assange distinga las noticias verdaderas"https://t.co/HuO4qJlCic pic.twitter.com/iBQAHIQMzu — Tremending (@Tremending) 22 de septiembre de 2017

- Déjelo que se levante , que ahora le voy a preguntar por Kurdistán

- ...

- A tu rincón Évole pic.twitter.com/FWcRXDpDcc — AsilVestraO#NoTTiP (@Lolo_Sev) 25 de septiembre de 2017

D'això, que si ens cau damunt una tormenta, no patiu, que tenim un estado amb unes bones clavegueres... Eh, que m'enteneu? — iaia Toneta (@Iaia_Toneta) 26 de septiembre de 2017