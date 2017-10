Posen a la venda un licor de crema catalana amb el nom d'«Article 155»

Per alguns és un geni dels negocis, sempre atent a la realitat per vendre els seus productes. Rubén Lavandera, que produeix el cèlebre orujo 'Hijoputa', acaba de treure a la venda la crema catalana 'Article 155', sota el lema 'Te dejará tocao'.

"Son coses de les meves", assegura aquest empresari. Un dels seus últims productes és 'Dolços orgàniques per a homes, dones i viceversa'. "Al final, aplico l'article 155 abans que Rajoy", afegeix.

El llançament d'aquesta nova beguda està fent furor a les xarxes socials. "En general, la gent s'ho ha pres amb humor, perquè és com s'ha de prendre això, però hi ha hagut algú que m'ha anomenat subnormal i ha penjat fotos de policies i gent que es fa sang. Diuen que com puc fer alguna cosa així. A mí m'és igual. Això m'està donant molta publicitat ", assegura.

Ja està pensant en treure nous productes de la línia 'Article 155'. "Vull treure'l de més sabors", indica. La inventiva d'aquest empresari segueix sense tenir límits.