Polèmica pels vídeos del manresà Jordi Wild a Tailàndia

El youtuber manresà Jordi Wild ha fet uns vídeos sobre el seu viatge a Tailàndia que han generat una gran polèmica a les xarxes socials. Wild ha elaborat uns vídeos on se'n reia i criticava el menjar local i la societat tailandesa. Alguna de les 'perles' que ha deixat anar són: «a cada passa et pots morir, els semàfors sempre estan en ambre, aquesta és una farmàcia a la qual entres amb un refredat i pots sortir amb Ebola», i «si voleu fer-vos la vostra pròpia barraca tailandesa, no deixeu de trucar», va deixar anar mentre passava sota un cartell de venda d'una finca.



Frases com aquestes li han costat dures crítiques a les xarxes socials. Com per exemple les de Frank Cuesta (Frank de la Jungla) que ha vist com el youtuber Jordi Wild ofenia una de les coses que més vol: Tailàndia, el país en el qual resideix des de fa anys i en ell que viu amb els seus fills.



El presentador va dir que «aquest xaval ha fet un parell de vídeos ofensius contra Tailàndia, un sobre el menjar i un altre com si fos un superhome», prossegueix. «Disculpes per dir-te gilipolles que no et conec, però és que el vídeo em sembla una collonada», afegeix Frank Cuesta. «Si no estàs a Tailàndia, ja no passa res, però si estàs a Tailàndia, pot ser que tinguis problemes».