VÍDEO | El gest més lleig de Neymar amb un rival

Neymar torna a ser protagonista d'un nou polèmic episodi que no té res a veure amb els valors esportius. En aquesta ocasió, el jugador brasiler s'ha vist esquitxat per un lleig gest que va tenir amb un jugador rival del Rennes. Concretament, amb el malià Hamari Traoré, a qui Neymar va oferir ajuda per aixecar-se de terra després una acció del joc. No obstant això, just quan el malià es disposava a donar la mà al brasiler, aquest es la va retirar, en un lleig gest que ha donat ja la volta al món.





Que vergüenza lo de Neymar.??????? pic.twitter.com/iQsBVQecu8 — Esteban Márquez G. (@EstebanMqzG) 30 de enero de 2018

Al marge d'aquesta polèmica, el PSG va aconseguir ahir a la niten vèncer 3-2 al camp del Rennes, en un duel en què es va utilitzar l'assistent de vídeo (VAR) per anul·lar dos gols i per expulsar Kylian Mbappé després d'una dura entrada contra un rival.Els parisencsen aquesta competició el 31 de març. El seu rival sortirà de l'eliminatòria que disputen aquest dimecres el Mònaco i el Montpeller.