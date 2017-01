Ensenyament lamenta el "rebombori" generat per la instal·lació d'una càmera en una aula de l'Institut Joan Brudieu

El director dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, ha lamentat el "rebombori" que s'ha originat arran de la instal·lació d'una càmera de videovigilància en una de les aules de l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Per Cullerés, "el tema no tenia més transcendència però ha agafat una volada que no era la desitjada pel centre i, per això, ha pres decisió de retirar-la", segons ha comunicat aquest dilluns l'institut a través d'un comunicat. El director dels serveis territorials ha remarcat que si bé el centre havia instal·lat la càmera en una aula, aquesta no s'havia arribat a posar en funcionament ja que abans de fer-ho els responsables de l'institut alturgellenc volien conèixer els protocols del departament en aquest sentit. Per tal de solucionar casos de "conflictivitat", Ensenyament aposta per altres mecanismes com ara programes de convivència, tutories entre iguals, entre altres, i només acceptaria la instal·lació de càmeres "per raons de seguretat o de protecció de béns", segons Cullerés. Ensenyament, però, descarta emprendre cap mesura contra la direcció del centre, segons ha assegurat el director dels serveis territorials del departament a Lleida.

Cullerés ha explicat que la direcció del centre, prèvia consulta al claustre, va prendre a finals del primer trimestre la decisió d'instal·lar una càmera en una de les aules tot i que "només la tenien instal·lada però no estava en funcionament". Segons el director del serveis territorials, en els darrers dies l'institut havia demanat informació sobre protocols necessaris per tal de posar-la en funcionament, malgrat que finalment ha optat per retirar la càmera "després del rebombori que s'ha aixecat" en fer-se pública la notícia. "El tema no tenia més transcendència però ha agafat una volada que no era la desitjada pel centre i, per això, ha pres decisió de retirar-la", ha assegurat. I és que segons Cullerés, "el centre no té cap tipus de conflictivitat més enllà de la que té qualsevol institut de secundària".

Miquel Àngel Cullerés ha explicat que en aquests darrers dies ha mantingut contacte amb el director del centre, qui ha explicat al responsable del departament a Lleida els motius pels quals des de l'institut s'havia pres la decisió d'instal·lar la càmera en una aula i que farien referència a "temes interns". Cullerés ha lamentat que el tema "hagi pres una dimensió que ni era l'objectiu ni es correspon amb la realitat del centre", fet que ha dut la direcció a optar per retirar la càmera que havia instal·lat per tal de poder tornar a la normalitat". Per això, des d'Ensenyament aposten per potenciar el treball amb el grup afectat per la instal·lació de la càmera a l'aula en el tema de la convivència entre l'alumnat a partir dels protocols ja establerts pel departament.

El director dels serveis territorials d'Ensenyament a Lleida ha remarcat que la normativa preveu la possibilitat d'instal·lar càmeres de videovigilància en centres educatius però ha deixat clar que aquest "no és l'objectiu" del departament, "si no és per raons de seguretat o de protecció de béns". Així, per abordar casos de conflictivitat es prioritzen altres mecanismes com ara programes de convivència, tutories entre iguals, entre altres, ha dit Cullerés.

Aquest dilluns l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell ha emès un comunicat anunciant que "retirava la càmera de videovigilància instal·lada dins d'una de les aules i que encara no havia entrat en funcionament". Fonts del centre educatiu han manifestat que per part del centre no es faria cap altre tipus de declaració que el comunicat en el qual es justifica els motius pels quals es retira la càmera. Segons el centre "l'enrenou" al voltant de les càmeres "no ajuda" a la imatge de "bona convivència" de la comunitat educativa i ofereix "una visió" contrària a la realitat quotidiana que es viu. Des del departament d'Ensenyament es va demanar al centre que justifiques el motiu pel qual instal·lava càmeres a dins les aules, ja que aquesta ha de ser una mesura "molt excepcional". Tal com va avançar l'ACN el centre va instal·lar videovigilància en una aula a petició de l'equip docent.

L'Assemblea d'Estudiants de l'IES Joan Brudieu de la Seu d'Urgell va emetre dissabte un comunicat per expressar el seu rebuig a la instal·lació de càmeres de videovigilància a l'interior de les aules en considerar que, amb aquesta mesura, la direcció del centre fa un "abús de la seva situació d'ostentació del poder", "criminalitza" els alumnes, els posa "sota control" i els "usurpa" la seva privacitat.

Des de fa anys, l'institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell compta amb un sistema de videovigilància que funciona a l'exterior del centre, en passadissos i espais comuns, però a finals del 2016 es va ampliar a les aules per evitar que es facin malbé materials informàtics i tecnològics. Des de la direcció del centre va explicar a l'ACN que d'ençà que hi ha videovigilància s'han reduït les bretolades i s'han pogut aclarir les causes de baralles o conflictes entre alumnes. En aquest sentit, es justificava que "moltes vegades són els alumnes els que demanen la visualització de les càmeres". Tots els dispositius de gravació que hi ha al centre estan indicats amb un cartell perquè els alumnes sàpiguen que se'ls grava en tot moment.