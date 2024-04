Puigcerdà surt temporalment de Municipis per la Independència

L’Ajuntament de Puigcerdà s’ha donat de baixa de l’Associació de Municipis per la Independència de manera temporal perquè els seus serveis jurídics l’han alertat que no és legal pagar-ne la quota. Aquesta és una situació en la qual ja s’hi han anat trobant molts consistoris del país arran de diverses resolucions judicials en les causes contra l’independentisme. L’Ajuntament de Puigcerdà buscarà ara alguna fórmula per continuar formant part de l’entitat.

La decisió de donar-se de baixa de l’AMI respon únicament al fet que les sentències judicials prohibeixen els ajuntaments a pagar-ne la quota, que és d’uns centenars d’euros a l’any perquè es fixa en funció del nombre de població. A pesar que les sentències es remunten als primers anys del Procés, l’Ajuntament de Puigcerdà l’ha continuat pagant fins ara i l’equip de govern municipal, format per Junts i Futur per Puigcerdà, han remarcat la voluntat de mantenir-se a l’associació. L’alcalde, Jordi Gassió, ha argumentat que el servei de secretaria del consistori ha fet èmfasi en aquesta situació en fals de l’Ajuntament. Es dona el cas que en l’últim ple municipal fins i tot els regidors van aprovar una moció de l’AMI. Gassió ha explicat que davant d’aquesta situació, el consistori parlarà amb l’AMI per trobar la fórmula que faci possible mantenir-hi la filiació: «no és que no hi estiguem d’acord sinó que simplement és una qüestió legal, ara mirarem què hi podem fer».

Des de l’oposició, el grup d’ERC s’ha mostrat molt sorprès per la decisió, segons ha explicat el regidor Àngel Llobell: «no ho sabíem i ens hem quedat molt sorpresos perquè fins i tot hem aprovat una moció sobre la llei d’Amnistia».

Des de l’any 2017, tan jutjats contenciosos administratius locals i posteriorment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya han emès sentències en les quals es remarca que les quotes dels ajuntaments a l’Associació de Municipis per la Independència són il·legals perquè, al seu entendre, sobrepassen les competències municipals. Les sentències obliguen els consistoris afectats a recuperar les quotes pagades.