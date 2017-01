La Seu programa un pla de formació sobre tecnologies

Nou any i nou programa formatiu per als veïns de la Seu. El Punt Òmnia de la capital alturgellenca ha organitzat per a aquest hivern un programa de formació amb cinc tallers gratuïts de competències digitals.

Els tallers estan pensats per a totes les edats perquè l'ús de les noves tecnologies beneficiï totes les franges de la població. Es tracta de «Google Fotos», per aprendre a fer anar l'aplicació que t'ajuda a fer còpies de seguretat de les fotos del mòbil; «Primers passos-processador de text», una iniciació a la informàtica adreçada a persones sense cap experiència; i «Mou-te pel mòbil», «Correspondència digital» i «Tauletes tàctils», sobre l'ús d'aquestes eines.