L'Ateneu de l'Alt Urgell s'inventa el festival cultural i ciclista Art a pinyó

La Seu d'Urgell estrena aquest dissabte a la tarda un nou format de festival cultural i esportiu sota el títol Art a pinyó. Segons han explicat els organitzadors, el festival proposa un itinerari en grup per la Seu amb diverses parades de caire cultural: «la ruta, que està pensada per fer en bicicleta però també admet participants a peu, consistirà en una pedalada tranquil·la pels carrers de la Seu amb diferents parades en què els participants podran gaudir d'actuacions artístiques de diverses disciplines. Tant la pedalada com totes les actuacions són gratuïtes». Així, hi participaran Joan Ruiz, amb una proposta de les arts audiovisuals; Marta Moran, en un solo de dansa contemporània; el músic clarinetista Marcel·lí Bayer; Joan Hernández, de les arts escèniques; i Oriol Sauleda amb una performance poètica. El festival l'organitza l'Ajuntament i l'Ateneu de l'Alt Urgell.