Guils convertirà un solar de mals endreços en un pàrquing dissuasiu

Com tota població que vol reimpulsar el seu paper turístic, Guils de Cerdanya s'ha proposat reordenar l'accés al nucli urbà i fer-lo més amable per als vianants. Amb aquest objectiu, l'Ajuntament ha decidit convertir un solar que actualment s'utilitza de magatzem per crear el primer aparcament dissuasiu.

El nou espai per aparcar els vehicles es crearà a l'entrada del nucli urbà, en el solar que ara utilitza l'Agrupació de Defensa Forestal (ADF) com a pati. Es tracta d'un solar al costat de la carretera GIV-4035, just a l'entrada del nucli urbà per l'accés de Puigcerdà. En aquest espai ara es desen elements del mobiliari urbà i fins i tot ja s'utilitza puntualment d'aparcament improvisat, segons ha argumentat el consistori. Ara l'equip de govern ha remarcat que, «després de les modificacions i la regulació d'estacionament de vehicles en diferents carrers del nucli de Guils, calia dotar el municipi d'una nova àrea per deixar-hi els cotxes», per la qual cosa aplicarà un projecte de remodelació. L'actuació consistirà en l'anivellament del terreny i el seu posterior formigonatge. Posteriorment s'hi col·locarà un empedrat de 50 cm d'ampladà i es crearan una quinzena de places d'aparcament a fi que els visitants puguin entrar a peu al poble. L'Ajuntament ha previst una inversió de 20.000 euros.

El projecte s'emmarca en el pla de reordenació del trànsit del nucli urbà, que en els últims mesos també ha vist renovats els senyals. Com en la major part de pobles de la Cerdanya, els mesos d'estiu i les puntes turístiques Guils multiplica per tres el seu padró de poc més de 500 habitants.