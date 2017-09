Puigcerdà començarà les obres a la plaça de Barcelona aquest setembre

L'Ajuntament de Puigcerdà preveu començar les obres de la plaça de Barcelona el pròxim 20 de setembre. Tot i que el consistori treballa amb la previsió que el gruix de l'obra estigui acabat per Nadal, el termini d'execució és de 4 mesos, per tant, acabarien a final de gener, segons va dir a aquest diari l'alcalde, Albert Piñeira. Després, faltarà una fase per instal·lar-hi elements de mobiliari urbà i arbrat, entre d'altres, que finalitzaria a la primavera.

Les obres inclouen la pavimentació de la nova plaça, les voreres, l'eliminació de barreres arquitectòniques, l'optimització del trànsit urbà, novetats en el mobiliari urbà, les plantacions, les llambordes i la il·luminació, com també l'ampliació d'alguna vorera. A més, comportarà 6 noves places d'aparcament de rotació (amb temps regulat), al tram entre la plaça de Barcelona i la rambla de Josep Maria Martí.

Sobre les obres que es portaran a terme, també destaca que al centre de la plaça s'hi ubicarà una rotonda amb una zona verda i una font i, a més, se soterraran totes les línies de l'espai. Aquestes obres arriben després de les millores a la part central de la rambla de Josep Maria Martí i les del carrer del Cadí, acabades recentment, que amb la de la plaça de Barcelona s'enllaça una banda amb l'altra. Així, el front de l'entrada principal al centre històric, comercial i econòmic de Puigcerdà queda arreglat, a més de ser un punt molt important pel que fa a mobilitat. El projecte redactat pels serveis tècnics municipals comporta l'actuació en una plaça que, tot i ser important per a Puigcerdà, feia molt temps que no era objecte de cap actuació.

Subvenció de foment territorial



Aquestes obres són fruit de les subvencions per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas, el consistori va demanar 400.000 euros, el màxim import que es pot sol·licitar, i va ser escollit entre 23 institucions més entre les moltes que el van demanar, 13 de les quals eren ajuntaments; i 10 eren altres ens, ja que el poden sol·licitar els consells comarcals, els consorcis locals, els ens de gestió locals, les entitats metropolitanes, les entitats municipals descentralitzades i les mancomunitats. El projecte que va presentar l'Ajuntament, que ha rebut el total de l'import que es podia demanar, ha comportat altres obres recents.

L'objectiu d'aquests plans és afavorir les destinacions turístiques catalanes, entre les quals Puigcerdà és un referent, perquè puguin millorar la seva competitivitat. Entre les actuacions que subvenciona la Generalitat hi ha la construcció d'aparcaments dissuasius i altres projectes que millorin la mobilitat a les zones més turístiques de l'espai, així com la construcció o millora d'instal·lacions, equipaments i serveis públics municipals, que comprenguin els requisits necessaris per a l'obtenció de les marques de destinacions de turisme esportiu o familiar.

Una nova sol·licitud



L'Ajuntament de Puigcerdà ha aprofitat per tornar-se a presentar a la mateixa convocatòria aquest any. El projecte presentat seria una continuació de l'anterior, i comportaria obres de millora a l'avinguda de Pons i Gasch i al carrer de Pere Borrell, els que vénen a continuació de l'actual, a més d'una prolongació del carrer Major. S'han tornat a demanar els 400.000 euros que es poden sol·licitar com a màxim, i ara s'espera la resolució final.