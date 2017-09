Madrid encara no veu segur l'aeroport de la Seu per aterrar-hi usant GPS

L'aeroport d'Andorra-la Seu continuarà tancat els dies de baixa visibilitat. El ministeri de Foment de l'estat espanyol no té encara les garanties plenes de seguretat per autoritzar la instal·lació a l'aeroport del sistema que permet fer aterratges amb tan sols l'ús del GPS. Davant d'aquesta situacio, els portaveus del ministeri han apuntat que continuaran analitzant la seguretat de l'equipament aeroportuari i el seu entorn per poder autoritzar en un futur la utilització d'aquest sistema teconològic.

El ministre de Foment de l'estat espanyol, Iñigo de la Serna, i el seu homòleg d'Andorra, Gilbert Saboya, s'han reunit aquest dimarts a Madrid per estudiar la viabilitat de dotar l'aeroport Andorra la Seu d'Urgell d'aquest sistema per a la realització d'operacions de vol instrumental amb GPS. Actualment la pista de vol d'aquest aeroport situtat a l'Alt Urgell té la verificació per tan sols operacions visuals, la qual cosa impedeix que sigui operativa els dies de baixa visibilitat, segons han remarcat des del mateix ministeri.