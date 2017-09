L'alcalde de Puigcerdà es nega a declarar davant de la fiscalia

El matí de compareixences dels alcaldes davant de fiscalia a Girona s'ha tancat amb la presència dels d'Olot i Puigcerdà, ambdós del PDeCAT i diputats a la Diputació de Girona. No hi ha hagut sorpreses i tots dos s'han acollit al seu dret de no declarar tot al·legant que la fiscalia no està "legitimada" en aquesta causa, la qual consideren del tot "desproporcionada". Més d'un centenar de persones, entre ciutadans i càrrecs electes, s'han concentrat a les portes del Palau de Justícia per mostrar-los el seu suport. De nou, s'han sentit crits d''independència' i 'votarem' tot desplegant pancartes pel 'sí' i a favor de la democràcia. A la sortida, tot dos batlles s'han mostrat convençuts que el pròxim 1 d'octubre es podrà votar i que els ciutadans podran exercir el seu dret. També han criticat l'actitud del govern espanyol, tot remarcant que no aconseguiran espantar-los i que estan determinats a complir amb el compromís de seguir endavant amb el procés.

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous al Palau de Justícia de Girona per donar suport als alcaldes d'Olot i Puigcerdà que estaven citats a declarar com a investigats davant fiscalia per l'1-O. Ambdós són del PDeCAT i diputats a la Diputació de Girona. Ho han fet després que l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, Lluís Sais (ERC), comparegués a les deu del matí. Estaven ciats a les dotze i a la una del migdia, respectivament.

Els dos batlles han rebut l'escalf de més d'un centenar de persones que els han rebut amb aplaudiments, crits de 'votarem', 'independència' i 'llibertat detinguts' i amb cartells i pancartes a favor del 'Sí'. Entre els concentrats, hi havia veïns dels dos municipis –els de Puigcerdà han vingut en autocar-; bona part d'alcaldes de la Garrotxa, entre els quals hi havia el de Besalú, Lluís Guinó, que és vicepresident primer de la Mesa del Parlament; el president del Consell Comarcal de la Garrotxa i alcalde de Sant Joan les Fonts, Joan Espona, i d'altres indrets, com ara Girona, Lloret de Mar, Banyoles o Figueres, així com el president de la Cambra de Comerç, Domènec Espadaler, i el de la Diputació de Girona, Pere Vila.

L'alcalde d'Olot, que ha comparegut amb la vara a la mà, ha explicat que s'ha sentit bé durant la seva compareixença però que no comparteix el que li han dit. Per això i seguint amb l'"estratègia" de la majoria d'alcalde, s'ha acollit al dret de no declarar. Ho ha fet, ha dit, a l'espera de comparèixer davant d'un jutge i com a protesta perquè considera que "el que s'està fent no s'ajusta a la legalitat". En aquest sentit, ha dit que es tracta d'un procediment que s'està investigant a altres nivells i que "la fiscalia s'està extralimitant en les seves funcions". Al seu entendre, tot plegat es deu a la voluntat d'"espantar" i "preocupar" els representants públics. "Però han de tenir clar que no se'n sortiran", ha insistit.

Corominas ha agraït el suport a les persones que l'han acompanyat abans de la seva compareixença i també als treballadors i regidors municipals que a la sortida de l'Ajuntament l'esperaven. "Això et dona molta força perquè al final jo estic aquí només per ser l'alcalde d'Olot", ha insistit.

Amb tot, l'alcalde ha dit que seguiran amb "l'estratègia" dissenyada i pactada amb les associacions municipalistes i el Govern català. "Vull recordar que quan vaig fer el jurament d'alcalde ja vaig deixar clar que estava al servei del Govern i dels ciutadans per tirar endavant el procés i així ho farem", ha remarcat.



Piñeira diu que la causa és "desproporcionada"

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, també s'ha acollit al dret a no declarar en considerar que la causa oberta contra la "immensa majoria d'alcaldes de Catalunya" que s'han compromès amb l'1-O és "absolutament desproporcionada" i que "no té cap sentit". El també portaveu del PDeCAT a la Diputació de Girona ha recordat que se'ls investiga per un delicte de desobediència, prevaricació i malversació de fons públics.

Preguntat pel que creu que passarà el dia del Referèndum, Piñeira ha assegurat que el poble català podrà exercir el seu dret a votar amb "normalitat" davant un tema tan "important" com és decidir el futur del país. "En les societat madures i avançades, les urnes no són mai un problema, són la solució", ha afegit.

D'altra banda i en referència a un possible augment policial al seu municipi que fa frontera amb França, l'alcalde ha assegurat que no han detectat cap increment de cap dels quatre cossos que hi ha al municipi. En aquest sentit, ha dit que "cal enviar un missatge de tranquil·litat, serenitat i fermesa perquè el país viu un moment molt transcendent i això no està renyit amb el funcionament normal de les institucions".

Piñera ha tancat la ronda de compareixences dels alcaldes girons citats aquest dijous a fiscalia. L'únic que no ha acudit a la cita ha estat el de Santa Coloma de Farners, Joan Martí, que ja va dir que no es presentaria perquè considera que la fiscalia està "desacreditada".