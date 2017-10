Prullans prepara i senyalitza camins per obrir el primer Centre Trail Cerdanya

La Cerdanya tindrà aquest mes un nou equipament esportiu i turístic. Es tracta del Centre de Trail Running, que s'inaugurarà el dia 28 a Prullans en una jornada que tindrà la participació de corredors i la celebració d'actes paral·lels com ara xerrades sobre entrenaments i alimentació esportiva. El Centre Trail Running Cerdanya és una iniciativa público-privada entre l'Ajuntament de Prullans, que ha senyalitzat els camins, i l'agència de viatges Discover Pyrenees, que en farà l'explotació i comercialització. Segons han explicat els seus promotors «l'objectiu principal dels centres de trail és oferir un lloc perquè hom hi pugui anar a entrenar i poder controlar la seva evolució, hi haurà un sistema de cronometratge amb la descàrrega prèvia d'una App. En un moment en què les curses de muntanya estan en un veritable boom, els corredors valoren tenir llocs on poder entrenar-se durant tot l'any». Els circuits es podran recórrer corrent, caminant o en bicicleta de muntanya. N'hi haurà sis de senyalitzats ja ara i dos més en projecció per a l'any que ve expandint-se cap als municipis veïns. El Centre Trail Cerdanya disposarà d'un local obert tot l'any amb serveis de dutxes, spa i massatges esportius. En l'estrena es faran curses per a totes les edats.