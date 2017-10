Puigcerdà pagarà els forfets perquè tots els alumnes facin Setmana Blanca

arxiu particular

Nens de l´escola de Bellver durant una Setmana Blanca a les pistes arxiu particular

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit reeditar el programa de subvenció del forfet a tots els alumnes de la vila que aquest hivern facin Setmana Blanca. El programa es va posar en marxa l'any passat per facilitar que totes les famílies s'apuntessin a la Setmana Blanca, una activitat que en els pitjors anys de la crisi va arribar a no celebrar-se en alguns centres de Puigcerdà i la Cerdanya. Amb aquesta intenció ha reservat una partida de 6.500 euros que se sumaran al paquet general d'ajudes per llibres o material escolar. L'ajuda beneficiarà més de 450 joves esquiadors.

La partida general d'ajudes als estudiants assolirà aquest curs la xifra de 52.000 euros, de la qual la major part es destinarà als llibres, 32.00 euros. De fet, les famílies dels alumnes de primària ja han començat a passar per l'ajuntament a recollir els xecs de 30 euros que corresponen a cada alumne. Més endavant arribarà el torn perls alumnes de cicle infantil, ESO, batxillerat, cicles formatius i programes de formació i inserció. En aquesta edició del programa també s'hi afegiran els alumnes del nou cicle formatiu de Gastronomia i Cuina. Els estudiants de Puigcerdà que cursen cicles fora de la vila que no s'ofereixen a la capital cerdana també tenen dret a rebre els 30 euros.

Els ajuts també beneficiaran els usuaris de la llar d'infants amb una partida de 6.000 euros, i les associacions de pares i mares (AMPA), amb una de 5.000 euros. En paral·lel, l'Ajuntament també subvencionarà l'activitat de Piscina a l'Escola amb 3.100 euros i els forfets de la Setmana Blanca dels alumnes de primària, amb 6.500 euros. Amb la reedició de les ajudes als forfets, les famílies tan sols hauran de pagar el transport i el monitoratge dels cursos a les pistes, ja siguin d'esquí nòrdic, alpí o snow. L'Ajuntament donarà els diners a les estacions.