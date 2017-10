Els ajuntaments de la Cerdanya i l'Alt Urgell refusen l'ofensiva de l'estat

Els disseny ajuntaments de la Cerdanya, excepte el de Meranges bloquejat per una majoria del PP no votada a les urnes, han convocat plens extraordinaris per aprovar mocions de rebuig a l'ofensiva centralista de l'estat. Alguns ajuntaments petits ja van començar dilluns a celebrar les sessions plenàries i la resta ho ha programant entre dimarts i dimecres. La capital Puigcerdà aprovarà la moció aquest dimecres a les deu de la nit.

En aquesta mateixa línia, l'Ajuntament de la Seu ha aprovat la moció aquest dimarts al vespre. La moció "insta el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya, que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola". Igualment, el text "condemna la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l´Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes" i explicita el suport de l'ajuntament al Govern i al Parlament per "fer efectiu el mandat popular" de l'1 d'octubre, "en els termes que estableix la Llei del Referèndum i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades pel Parlament".