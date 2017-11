El PSC de la Seu vol que el síndic de greuges local pugui continuar en el seu càrrec

El grup municipal de Compromís x la Seu tenia previst presentar en el ple municipal d'ahir, dilluns, una moció per tal que es modifiqui l'ordenança municipal del Defensor del Ciutadà i s'elimini l'actual limitació d'anys. Amb aquesta iniciativa, el grup vol donar compliment a la proposta que l'actual síndic, Àngel Rubio, va fer l'octubre del 2016 de modificar l'actual ordenança per tal d'actualitzar alguns aspectes de la normativa antiga i proposar, també, que no es limitin els anys que pot exercir el síndic de greuges local. Compromís x la Seu considera que aquest aspecte és important, ja que, segons el grup municipal, l'actual síndic hauria de continuar exercint la seva funció.

Per al partit, el nom d'Àngel Rubio va molt lligat a la ciutat i «ha tingut sempre una voluntat de servir la seva comunitat des dels àmbits més diversos». Rubió ha estat regidor per CiU i membre del Consell del Parc del Segre.