Puigcerdà insta els turistes a portar cadenes per evitar els caos de trànsit

Les últimes nevades caigudes a la Cerdanya en la darrera setmana, amb la comarca plena a vessar de segons residents i turistes, han originat diversos episodis de col·lapses de trànsit a Puigcerdà i els seus accessos. Davant d'aquesta situació i amb el repte que no es tornin a produir, l'Ajuntament ha fet una crida als turistes a través dels canals de difusió municipals perquè equipin els vehicles amb cadenes, fundes o rodes de neu. El consistori tem que els caos viscuts en certs moments, amb llargues i estàtiques cues per travessar la vila, malmetin la imatge turística de la capital cerdana.

Han estat nevades curtes i intenses que, generalment, no han estat predites amb l'antelació i el soroll mediàtic dels grans temporals. Les nevades, a més, han caigut de manera sobtada en dies de màxima afluència turística a Puigcerdà, per la qual cosa els carrers s'han col·lapsat de seguida. En aquest sentit, la reacció immediata de voler fugir davant la nevada ha empitjorat la situació, en omplir els vials i impedir que les màquines llevaneu fessin la seva feina. En tots els casos la nevada ha estat curta i ha deixat menys de deu centímetres, però les retencions han durat fins i tot passat el temporal.

Davant d'aquesta situació, l'alcalde Piñeira s'ha adreçat al turisme: «recordem novament la necessitat que els vehicles vagin correctament equipats i també la importància d'estacionar adequadament els vehicles a la via pública, de manera que no entorpeixin els treballs de les màquines llevaneu». L'alcalde ha remarcat també que la brigada municipal i les empreses contractades treballen constantment per tenir els carrers nets per poder-hi circular.