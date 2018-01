Bellver crea un espai per a infants a la biblioteca

Els nens i pares de Bellver, i de la Cerdanya, disposen d'un nou espai de lectura i jocs compartits a la biblioteca municipal. L'equipament cultural ha creat una nova sala aïllada acústicament de la sala de lectura però comunicada amb un gran finestral per tal que les activitats dels diferents usuaris no s'interfereixin. El nou espai ofereix un entorn càlid per llegir i seure junts nens i adults.