L'erosió del gel i la sal obliga Puigcerdà a refer un eix del centre sis anys després

L'Ajuntament de Puigcerdà tornarà a aixecar el carrer Alfons I, un dels eixos del nuclli antic que travessa l'illa comercial de vianants, sis anys després que ja en renovés el paviment. La gran erosió que experimenten els carrers amb el gel i la sal que s'hi ha hagut de llançar en els últims hiverns, amb grans episodis de gelades i nevades, ha malmès el vial fins al punt que el consistori s'ha vist obligat a programar-hi una altra reforma.

L'equip de govern ha aprovat executar les obres en les pròximes setmanes entre els trams dels carrers Higini de Rivera i Coronel Molera, és a dir, la part on hi ha més circulació perquè esdevé un dels principals eixos de sortida del trànsit del nucli antic. La resta del vial, que condueix fins a la mateixa plaça de l'Ajuntament i el mirador sobre la Cerdanya, transcorre en la seva major part per la zona de vianants.

Aquest carrer ja es va fer nou fa sis anys però el fet que concentri bona part del trànsit rodat ha fet que es malmeti més ràpidament que la resta, segons han observat els tècnics municipals. En aquest sentit, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha admès que «aquest és un vial sobre el qual s'ha d'anar actuant sovint perquè tothom acaba passant per allà, és un dels que concentra major trànsit a la vila». D'altra banda, l'acció del gel obliga l'Ajuntament a llançar grans quantitats de sal. En un episodi de fred intens i neu als carrers, pot arribar a llançar-ne 50 tones en un sol dia.

Les obres consistiran en la renovació total de la superfície de paviment d'aglomerat asfàltic en una actuació que s'ha de poder portar a terme en una setmana, segons els càlculs del consistori. En principi, les voreres no es tocaran perquè no han tingut el mateix desgast. L'equip de govern esperarà que el temps millori i quan detecti un període de deu dies de bon temps i temperatures altes, amb tota probabilitat cap al final del primer trimestre, n'activarà l'execució.

Les obres tenen un pressupost inicial estimat en els 25.000 euros. L'execució del projecte comportarà la reordenació de tot el trànsit del centre durant una setmana, que el consistori intentarà que es limiti als dies laborables.