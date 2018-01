Llum verd a la renovació de l'accés principal a Bellver

Bellver de Cerdanya obre l'any amb la tramitació definitiva d'un dels projectes que ha de canviar més notòriament la seva fesomia en els pròxims anys: la remodelació de la carretera LP-4033 que creua el centre urbà i la reurbanització d'aquest espai per convertir-lo en una zona de prioritat per als vianants. Això convertirà la plaça Sant Roc, l'actual nus viari d'accés a l'entorn comercial i el nucli antic, en una nova zona de passeig i oci.

La Diputació de Lleida ha adjudicat el projecte de remodelació de tot aquest entorn urbà a l'empresa Cervós SA per un import total de 438.000 euros, de manera que les obres es podran iniciar en els pròxims mesos. Una vegada enllestits els tràmits de redacció del projecte i adjudicació de les obres, Bellver està esperant que les màquines entrin a treballar una vegada hagi passat l'hivern. Es tracta d'un projecte que fa anys que és sobre la taula de l'Ajuntament i que finalment veurà la llum per convertir-se en un dels més destacats del mandat municipal. L'actual plaça de Sant Roc, on ja hi ha serveis de restauració, el Centre d'Atenció Primària, la Residència Sociosanitària i les parades d'autobús, ha anat quedant desfasada respecte d'altres zones del nucli urbà que han estat reurbanitzades en els últims anys. El projecte preveu l'ampliació de l'enllosat que hi ha a la part tancada al trànsit de la plaça a la resta del conjunt, i formarà un entorn unificat on els vianants tindran pas prioritari, segons ha explicat l'equip de govern. Amb aquest nou entorn d'oci i passeig, l'Ajuntament vol embellir el principal accés al poble i, també, reimpulsar la seva oferta turística i comercial. Es dóna el cas que la carretera LP-4033 és molt transitada pels vehicles que circulen de l'eix del Llobregat en direcció a la Seu d'Urgell i a Andorra perquè funciona com a drecera o punt de parada en l'itinerari principal de la carretera N-260. Les últimes estadístiques de la Diputació estimen que el vial suporta un trànsit d'uns 1.300 vehicles diaris. L'any 2012 la Diputació ja va renovar el tram de la carretera entre Bellver i Baltarga.