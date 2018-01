Turisme de Lleida preveu un 2018 tan bo com els dos anys precedents

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha tornat de la Fira Fitur de Madrid amb dos convenciments. D'una banda, que el 2018 ha de ser un any tan bo o millor que el 2017, que, a falta de tancar el balanç del desembre, ja es perfila com a molt bo respecte dels anteriors, com ho va ser també el 2016. De l'altra, que la Natura és l'element més demanat pels turistes potencials.

Així, el Patronat ha explicat que «s'ha copsat força interès per l'oferta de natura del conjunt de les comarques del Pirineu i les Terres de Lleida, amb una significació especial del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, els dos parcs naturals del Pirineu de Lleida i el congost de Mont-rebei, entre d'altres, com també del turisme actiu i els esports d'aventura, amb un interès especial pel ràfting». També desperta gran interès la gastronomia i l'enoturisme.