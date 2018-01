El Carnaval de la Seu repartirà 475 euros a les colles de la rua

El Carnaval de la Seu d'Urgell repartirà 475 euros a les colles guanyadores del concurs de la rua. Així ho ha anunciat l'Ajuntament en l'obertura del termini per presentar les inscripcions. Així, la inscripció es podrà fer fins al dilluns 5 de febrer a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

La rua de Carnaval tindrà tres categories, depenent de la franja d'edat de les colles que hi vulguin participar, segons ha remarcat el consistori. Seran les categories de Colla infantil, que ha d'estar formada per més de 10 participants amb una majoria de menors de 15 anys; la de Colla d'adults, en la qual hi ha d'haver més de 10 participants amb una majoria de membres més grans de 15 anys, i la de Colla xica, que pot estar instegrada per un màxim de 10 components, infants o adults.

L'Ajuntament ha previst atorgat tres premis en metàl·lic per a les categories de colla infantil i de colla d'adults. El primer premi serà de 200 euros; el segon de 100 euros; i el tercer de 75 euros. Pel que fa a la categoria de colla xica, només hi haurà un únic guanyador, amb 100 euros de premi.