La Seu redefineix la plaça de l'Arbre de Castellciutat i hi uneix trànsit i vida social

La Junta de Govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha aprovat el projecte d'urbanització de la plaça de l'Arbre del poble de Castellciutat. A partir d'ara, doncs, el projecte queda en exposició pública durant 30 dies perquè s'hi puguin fer al·legacions.

L'alcalde de la Seu, Albert Batalla, fa ressaltar que amb aquest projecte «es pretén crear una plaça nova i feta amb materials nobles, com la pedra i l'acer Corten, que pretén conjugar el millor possible els usos que hi ha en aquest indret: el pas de vehicles i l'espai per als vianants i les activitats de poble. És un projecte ambiciós, que cuida els detalls i que creiem que millora molt un dels punts importants de Castellciutat».