La Seu reimpulsa el vincle amb el turisme esportiu amb una marca nova

El Servei Municipal d'Esports de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha presentat la seva nova marca, la qual té com a objectiu identificar la capital alt-urgellenca com una ciutat ideal per fer esport, que ofereix grans varietats esportives, tant per les seves instal·lacions com pel seu entorn natural. Aquesta nova imatge substitueix i modernitza la vigent fins ara, feta l'any 2004. Sobre la nova imatge, l'alcalde urgellenc, Albert Batalla, ha explicat que «recull perfectament la importància que té l'esport a la nostra ciutat... La Seu batega amb l'esport, és una ciutat abocada a l'esport, és una ciutat saludable, i l'Ajuntament facilita que tothom pugui realitzar alguna activitat física».