La Salle de la Seu recull cabells per fer perruques per a nenes i dones malaltes de càncer

El col·legi La Salle de la Seu d'Urgell ha organitzat una activitat solidària per a aquest diumenge amb l'objectiu de conscienciar l'alumnat i la societat local en l'ajuda a les persones que tenen càncer. L'activitat, que porta per nom «Tallem amb tot» la conduiran els alumnes de quart d'ESO i tindrà com a repte aconseguir cabells per fer perruques per a dones i nenes malaltes de càncer.

L'acció, que s'emmarca en el projecte Aprenentatge i Servei del centre, es farà de les 10 matí a les 3 de la tarda i de les 4 a les 7 del vespre. A l'activitat hi col·laboren gratuïtament diverses perruqueries de la Seu. Les persones que hi vulguin participar hauran de donar 20 centímetres dels seus cabells. Per participar-hi cal portar els cabells nets i els menors de 18 anys hauran d'anar acompanyats del pare, mare o tutor o portar una autorització, segons ha informat l'Ajuntament.

El preu del tall de cabells és de 5 euros i els donatius aniran en benefici de Mechones Solidarios.