Compromís vol que els autobusos d'Andorra parin a la Seu d'Urgell

El Compromís x la Seu proposa que les línies d'autobús entre Andorra i Barcelona-Lleida tinguin parada a la Seu d'Urgell. Els representants socialistes de Compromís, a l'oposició, han presentat la seva proposta a l'Ajuntament perquè pugui ser debatuda en el proper ple, que se celebra dilluns que ve. El grup considera que d'aquesta manera es podria reforçar la línia de la Seu que en alguns moments té serveis amb més demanda que places.

La iniciativa del grup arriba després que en les darreres setmanes s'hagin recollit queixes per disposar de pocs serveis i poc freqüents, i pels preus del bitllet. Compromís també proposa que la Generalitat negociï amb el Govern d'Andorra que els autobusos que passin per la Seu en direcció a Barcelona i Lleida hi tinguin parada.

La proposta concreta que hauria de prendre el ple és «sol·licitar a la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya que faci les gestions administratives oportunes per tal que les línies de transport públic d'autobús entre Andorra i Barcelona-Lleida puguin fer parada a la Seu d'Urgell». Aquest fet suposaria un augment important de les freqüències, una disminució del preu del bitllet i més eficiència dels recursos públics d'ambdós territoris.

Per altra banda, també es proposa «demanar a l'empresa ALSA, actual concessionària de la línia de la Seu a Barcelona, que reforci el transport públic directe entre Barcelona-Lleida i la Seu d'Urgell dels divendres a la tarda dels mesos d'hivern amb un altre autobús directe, així com els trajectes que tinguin més ocupació. I sol·licitar a la mateixa empresa que no es discrimini a les persones que compren la targeta de 5 o 10 viatges i que es pugui pujar a l'autobús per ordre d'arribada, i no pel tipus de bitllet que es compra».

Compromís recorda que «un servei de transport públic de qualitat és de vital importància per facilitar la mobilitat i progrés de qualsevol territori».

La companyia ALSA té la concessió de les diferents línies de transport públic entre la Seu d'Urgell i altres pobles i ciutats. Els autobusos d'aquesta empresa connecten la capital urgellenca amb Barcelona, Lleida i Puigcerdà, entre altres ciutats.

Compromís ha explicat que hi ha en marxa una recollida de signatures per exigir millores en el servei.