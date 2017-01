Gossos participa en la versió col·lectiva inèdita del tema de Serrat «Mediterráneo»

El cantautor Joan Manuel Serrat ha gravat un videoclip amb una versió col·lectiva inèdita de la seva popular cançó Mediterráneo amb la qual dóna suport a la campanya «Casa nostra, Casa vostra», a favor de les persones que travessen aquest mar a la recerca de refugi. En el videoclip, Serrat apareix en una sessió de gravació a Barcelona envoltat d'artistes com els manresans Gossos, Manolo García, Estopa, Antonio Orozco, Shuarma (Elefantes), Santi Balmes (Love of Lesbian), Ismael Serrano, Els Amics de les Arts, Pablo López, Marina Rossell, Elèctrica Dharma, Judit Neddermann, Joana Serrat, Sidonie, Jofre Bardagí, Gemma Humet i Manu Guix.

Aquesta versió de Mediterráneo apareixerà quan se celebren 45 anys de la gravació de la popular cançó de Serrat. «Casa nostra, Casa vostra» està centrada en l'acollida de persones que fugen de la guerra, la fam, la persecució política o per motius d'orientació sexual. La campanya organitza també el Gran Concert per a les Persones Refugiades que se celebrarà el proper 11 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona i en el qual també participaran més d'una cinquantena d'artistes com Gossos, el solsoní Roger Mas, Lluís Llach i Sílvia Bel, Manolo García, Sílvia Pérez Cruz, Macaco i Txarango, amb la direcció escènica de La Fura dels Baus.