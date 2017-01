Manel actuarà a la Sala Stroika de Manresa al febrer

Manel actuarà a la Sala Stroika de Manresa divendres 17 de febrer a les 23h, durant la seva gira per sales que començarà demà a la sala Razzmatazz de Barcelona, on el grup ha exhaurit totes les entrades. Manel també passarà pel Casal de Calaf el proper 5 de febrer a les 18h.

El grup barceloní també ha confirmat recentment l'edició del seu nou àlbum 'Jo competeixo' a Alemanya i les primeres dates del seu tour europeu. A més, Manel té previst viatjar fins a Madrid per protagonitzar al festival Tomavistas Ciudad al Ochoymedio Club i a Gijón, on actuarà juntament amb Julieta Venegas al Gijón Sound. Per aquest abril ja té dates confirmades a festivals com la Telecogresca o el SanSan a Benicàssim.