El tercer Rewind Festival fa públic els curts nominats

El jurat del Rewind Festival, que se celebrarà del 17 al 26 de març a Vilanova del Camí, ja ha seleccionat els curts nominats en la tercera edició del certamem. La producció amb més nominacions és Yerbabuena, d'Estefanía Cortés, amb un total de sis: millor curt de la secció oficial, direcció, guió original i fotografia, i doble a millor actriu, per a la catalana Íngrid Rubio i la menorquina Olivia Delcán (Vis a vis). Amb cinc nominacions s'ha situat el curt català Marcianos de Marte, de Fernando Trullols (guanyador del Goya al millor curt, el 2012, per El barco pirata), que aspira a millor curt de la secció oficial, direcció, guió original, i fotografia, i millor actor, per al manresà Miki Esparbé (nominat als Gaudí, vegeu article superior).

També té cinc nominacions Como yo te amo, primer curt de Fernando García-Ruiz, que aspira a millor opera prima, direcció, guió original, fotografia i actor, per a Aaron Gómez. Amb tres nominacions hi ha Fugit, de Marta Bayarri, i A prueba, de Pablo L. de Aramburu, i amb dues, Camises cap al cel, de Jordi Ferré Batalla, i 17 años juntos, de Javier Fesser (nominat a l'Oscar pel curt Binta y la gran idea). Amb una nominació també competeixen a la secció oficial Un buen amigo, de Bernardo Hernández, i Anónimo, d'Ivan Sokolov.