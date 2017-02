Toni Massanés i Jordi Savall, premis Ciutat de Barcelona

El cuiner berguedà Toni Massanés i el músic igualadí Jordi Savall van ser reconeguts ahir amb el Premi Ciutat de Barcelona. El director de la Fundació Alícia rebrà el guardó en l'apartat de gastronomia, i Savall en el de projecció internacional. La gala de lliurament dels premis tindrà lloc el 16 de febrer al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.

Altres guardonats dels Ciutat de Barcelona són la nova Sala Beckett en la categoria d'arquitectura; Joan Fontcuberta per l'obra La Furia de la imágenes en assaig, ciències socials i humanitats; el curt Timecode de Juanjo Giménez, nominat als Oscar, en la categoria d'audiovisual; Carles Rabassa en literatura catalana per la novel·la Eren ells (Angle); Miquel Desclot en traducció en català; l'Agrupación Señor Serrano en teatre; i, entre d'altres, Maria Arnal i Marcel Bagés per Verbena, en la categoria de música.