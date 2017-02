Gossos durà «Zenit» a l'Strenes

«Diuen que estan en el seu millor moment i jo crec que és així». D'aquesta manera definia ahir Xavi Pascual, director del festival Strenes, el quintet manresà Gossos, que presentarà Zenit per primer cop a Girona (21 d'abril, plaça de Catalunya). El festival Strenes, del 25 de març al 30 d'abril en diferents escenaris de la ciutat, tindrà, també, els nous treballs de Mishima, Joan Miquel Oliver i Cesk Freixas. Uns noms que se sumen a Els Amics de les Arts i Julieta Venegas, que obrirà la gira europea. Per a Pascual, amb cinc anys el festival ha aconseguit ser l'escenari on la majoria de grups vol presentar els nous discos o donar el tret de sortida a les gires.