Una galeria per impulsar l'art al barri vell de Manresa

L'interiorista manresà Josep Maria Roma confessa que se sent com si prediqués en el desert. I és que l'art a Manresa passa per un moment molt delicat, amb una oferta expositiva molt precària, sobretot, per la manca de galeries. L'interiorista, a través de la Nova Vella Sala, situada al barri vell de la capital del Bages, vol intentar donar una oportunitat als artistes que vulguin donar a conèixer les seves obres. Seguint aquest propòsit, avui s'estrena l'exposició «Artrevetlla», una mostra col·lectiva de pintura i escultura contemporània organitzada per la revista Artepoli de la manresana Mireia Correcher i comissariada per Pierre Rivero.

Vuit artistes d'un bagatge consolidat com la manresana Elisabet Salat, el cubà resident a Calaf Ángel Alonso i autors majoritàriament barcelonins com Ana Noella,Héctor Balduzzi, Jaume Muelas, Juan Canals, Joan Parramón i Salvador Antón Sal configuren una exposició «de molt color, expressivitat i alegria», segons Roma. La mostra vincula la revetlla de Sant Joan amb la pintura i l'escultura, per tal de connectar amb un públic molt més ampli, i allunyar-se de l'elitisme present en esdeveniments d'art contemporani.

Segons Roma, aquesta idea d'apropar l'art a la ciutadania resulta «poc freqüent», tot i que hi ha «moltes activitats relacionades amb Sant Joan». L'interiorista creu que la proposta «Artrevetlla» és «coherent i transgressora», amb unes «corrents nous i diferents» que suposarà «una oportunitat perquè la gent pugui veure talent que ve de fora. És complicat reunir artistes amb experiència a Manresa». També servirà per seguir «treballant perquè la Nova Vella Sala pugui ser una alternativa a la manca de propostes d'art que hi ha a Manresa».



Obrir nous camins



La Nova Vella Sala és un portaveu de l'art perquè soni des del barri vell cap a tot Manresa. Roma aposta per l'art, independentment de si és fet per artistes de fora de la ciutat i amb un currículum a l'esquena com la mostra «Artrevetlla», o si són pintors debutants com el manresà Jordi S. Checa, que va oferir els seus quadres a final d'abril d'aquest any.

«A Manresa hi ha poques alternatives per als autors, i em van demanar si podien exposar i som aquí. Recullo les propostes dels artistes i els ajudo a intentar obrir nous camins en un món tan complicat com aquest», indica.



Diàspora artística



Roma opina que la complicada situació que viu l'art a la ciutat ha fet emigrar molts artistes. «Qui té un projecte, aquí no troba les dinàmiques necessàries i ha de marxar a Barcelona, Girona o l'estranger. De la meva generació, m'he quedat pràcticament sol. No hi ha una renovació de l'art a Manresa», destaca. També creu que la societat manresana no està interessada en l'art. «Sempre en fem la màxima difusió possible, i a les exposicions, sempre vénen els amics de sempre. La gent té altres prioritats, i és una llàstima».

Per a Roma, ni la Manrusionica, ni qualsevol fira que es faci al Barri Antic de la ciutat servirà per revitalitzar aquesta zona. Considera que aquests esdeveniments són puntuals i que una vegada han passat, «la vida segueix igual, en un barri que està deixat i sense ànima». «Ens enganyarem si pensem que amb un festival o algun acte, la cultura i el barri canviarà. És un problema estructural, un cúmul de fets, com els habitatges buits, i la poca implicació de l'Ajuntament».