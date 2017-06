Mirades diferents amb el cep de vinya com a únic protagonista

A les parets del Museu de la Tècnica de Manresa també hi seran exposades fins a final de mes les fotografies de l'exposició El cep, de Foto Art. Les imatges que s'hi poden veure són d'estils ben diferents i totes amb el cep com a protagonista. Però ahir no van poder ser comentades pels seus autors atès que la visita va coincidir amb un curs organitzat per l'entitat, que es va excusar per no poder assistir a l'acte de cloenda de Vi_suals.