El Nomad Festival s'exporta a Manresa unint gastronomia, música i comerç

«Una petita festa major en tres dies adreçada al públic familiar». Aquesta és la voluntat de David Nicolás, productor artístic del Nomad Festival, un nou certamen que s'estrenarà al parc de la Seu de Manresa el cap de setmana del 30 de juny, 1 i 2 de juliol amb una proposta que combina gastronomia, comerç i cultura. El Nomad Festival és una marca itinerant, creada l'any passat en quatre poblacions que, enguany, ja arribarà a onze ciutats, entre elles la capital del Bages. Ahir, amb el suport del consistori, es presentava com un festival que ha de servir, també, per potenciar i promoure el barri antic.

«La proposta ens va seduir des del primer minut», destacava el regidor de Comerç i Mercats, Jaume Arnau, convençut de les virtuts d'un festival que s'exporta a Manresa amb «la ferma voluntat que tingui continuïtat». Segons la regidora de Promoció de la Ciutat i Festes, Neus Comellas –que ahir s'estrenava i que va tancar la presentació–, que el festival es trobi «còmode en un espai com el parc de la Seu vol dir que som capaços de combinar els espais identitaris del Centre Històric de la ciutat amb una proposta nova».

Per al promotor del festival, l'argument principal i la raó de la seva ràpida expansió pel territori és que el Nomad Festival s'adreça a les famílies. I ho fa a través de quatre branques: la gastronomia, amb una dotzena de food trucks que va definir de «personals, des de cuina d'autor fins a cuines del món»; el market, amb una desena de parades de moda, decoració, bijuteria... de dissenyadors o artesans amb marca pròpia, de proximitat, i que no suposen, va remarcar, «cap competència per al comerç local, i fins i tot el contrari: podrien trobar alguna marca que els interessi per al seu negoci»; el «Petit Nomad», pensat per als més petits i entès, explicava Nicolás, com un espai «lúdic però educatiu», amb tallers de construcció de peces de lego, de tatuatges, de titelles fets amb gominoles...; i l'«Escenari», on la nit de divendres i de dissabte (a partir de les 11 de la nit) hi haurà concerts, i diumenge a la tarda (a les 7), un espectacle infantil. Els dos grups convidats són de versions. Big Mouthers actuarà divendres amb un repertori d'èxits internacionals de tots els temps, des de Queen fins a Lady Gaga; i dissabte ho farà Mala Vida, una banda de tribut de versions del pop-rock espanyol. L'espectacle de diumenge anirà a càrrec d'Eli Casas.

El Nomad Festival és gratuït i els tallers infantils oscil·len entre 1 i 3 euros. El certamen començarà el divendres 30 de juny a partir de les 5 de la tarda i es tancarà amb el concert a les 2 de la matinada. Dissabte l'horari serà el mateix. D'altra banda, diumenge s'obrirà cap a les 12 del migdia. A les 9 del vespre hi haurà una flash mob per tancar el festival. La coreografia es pot aprendre al Facebook del Nomad Festival.