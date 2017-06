L'intèrpret bagenc ha col·laborat en la creació de l'himne català de la lluita contra l'Alzheimer

Els alumnes de tercer d'ESO de l'escola Arrels de Solsona han ideat No em demanis que recordi, una cançó per conscienciar sobre l'Alzheimer, en col·laboració amb la Federació Catalana de Familiars de l'Alzheimer. Els estudiants van pensar en el cantant manresà que viu al Solsonès per posar-hi veu i ajudar-los en la gravació. Racero es va entusiasmar amb la idea dels joves, els va acompanyar als estudis Casafont (Navès) per gravar el so, i les darreres setmanes han fet la gravació del videoclip, que s'acaba de presentar. El vídeo mostra imatges d'alumnes i avis de l'escola a l'entorn del Solsonès.