Loreto Aramendi obre el VII Festival Internacional Orgue de Montserrat amb tocs de música contemporània

Loreto Aramendi ha inaugurat aquest dissabte a la nit el VII Festival Internacional Orgue de Montserrat (FIOM) amb un repertori marcat singularment per la música contemporània, tret distintiu de la programació d'aquest any. Una de les peces que més ha despuntat ha estat l''Estudi per a orgue coulée', de Georg Ligeti, de la qual Aramendi n'ha destacat la "impressió de laberint" que crea entre els espectadors. En paral€lel a l'estil contemporani, les més de 600 persones que l'escoltaven embadalits també han pogut gaudir de peces barroques i romàntiques. L'organista basca, que mai abans havia actuat a Montserrat i és la segona dona que ho fa en el marc del FIOM, ha assegurat que és un "gran honor i plaer" poder tocar a la Basílica de Santa Maria.

Instants abans de l'actuació, Aramendi, que és l'organista titular de la Basílica del Coro de Sant Sebastià, ha explicat a l'ACN que preparava el concert d'aquest dissabte amb un repertori "variat" en estils, gràcies a la versatilitat que permet l'orgue Blancafort de Montserrat. Així, les set peces que l'artista ha ofert han anat des del barroc a la música del segle XX, passant pels estils romàntic i contemporani.

Precisament, la música contemporània és la protagonista d'aquesta edició del FIOM, i Loreto Aramendi ha subratllat en especial la singularitat de l''Estudi per a orgue coulée', de Georg Ligeti, que ha definit com a una peça "virtuosa", assegurant que "crea una impressió de laberint gràcies a un efecte sonor 'in crescendo'". "És realment diferent a altres tipus de música que ja està escrita", ha afegit.



Debut a Montserrat

Aramendi, nascuda a Orio (Guipúscoa), compta amb una llarga carrera acadèmica i professional, reconeguda amb la Medalla d'Or i el Diploma Nacional en Estudis Superiors en l'especialitat d'orgue. És coneguda internacionalment gràcies a la seva participació a recitals d'Anglaterra, Itàlia, Noruega, Bèlgica, França, Holanda, els Estats Unitats i Argentina. En aquests moments, a banda de ser la titular de l'orgue Cavaillé-Coll de Sant Sebastià, imparteix classes al Conservatori Professional Francisco Escudero de la mateixa ciutat basca.

Amb tot, mai abans havia actuat a la Basílica de Montserrat. Per aquest motiu ha dit que l'actuació al FIOM suposa un "gran honor i gran plaer", ja que ha recordat que coneixia el santuari a base de veure'l per fotografies però mai havia tingut l'ocasió de visitar-lo. Aramendi ha assegurat que "l'orgue està situat en un lloc idíl€lic" i ha apuntat que l'entorn el converteix en quelcom "essencial".

A banda del seu debut a Montserrat, el concert d'aquest dissabte ha significat la segona actuació d'una dona en el marc del Festival Internacional, fet que l'artista ha aprofitat per reivindicar que "l'orgue no distingeix entre home i dones". "Jo animo a què hi hagi igualtat", ha reblat.



Tres concerts fins el setembre

Després del concert de Loreto Aramendi, el FIOM 2017 continuarà el dissabte 15 de juliol amb el professor d'orgue del Conservatori Superior de Praga, Michal Novenko, que també ha programat una actuació basada en diversos estils. Es preveuen peces de Bach però també música escrita expressament per a la Basílica, com els 'Cinc Versos de mig registre' del pare Miquel López.

El tercer concert del festival serà el dissabte 12 d'agost i estarà dedicat a la música vocal de Johan Sebastian Bach, amb la interpretació de dues cantates de la mà del cor Barcelona Ars Nova, amb el mestre Miquel Gonzàlez (co-director del FIOM) i la direcció de Mireia Barrera. Finalment, el VII Festival Internacional Orgue de Montserrat clourà el 9 de setembre amb els germans anglesos Tom i Jonathan Scott, amb un concert per a piano i orgue on s'espera que despunti novament de forma especial l'estil contemporani.