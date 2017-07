El Festival de Llegendes de Sant Martí de Tous rep unes 3.500 persones el cap de setmana

Sant Martí de Tous ha celebrat aquest cap de setmana la VIII edició del Festival de Llegendes de Catalunya, el FesLleCat, que ha rebut la visita d'unes 3.500 persones, que pràcticament han omplert totes les activitats programades. Durant tot el dissabte a la tarda l'assistència de visitants era màxima, però l'expectativa de pluja a la tarda va fer minvar el ritme dels Racons de Llegenda. Finalment, però, el públic va poder conèixer les llegendes de localitats catalanes com Begur, Tortosa, Montcortès, la Franja, Castellar de n'Hug i Sant Martí de Tous. L'activitat principal del FesLleCat, l'Apagada de Misteri, va rebre la visita d'unes 1.200 persones, i la llegenda final, que interpretava l'actriu Victòria Pagès i que, per primer cop, es feia al pati interior del Castell de Tous, va tenir molt bona acollida. Enguany, l'organització del FesLleCat va apostar per programar espectacles amb més actors, i intèrprets com la pallassa Pepa Plana, l'actor Roger Coma i la il·lustradora Raquel Riba, autora de Lola Vendetta, així com organitzar més activitats en diumenge; una decicisó que ha fet augmentar la xifra de visitants.