Carles Gilabert i Magda Puig prenen part en una estrena del Festival Grec

L'actor Carles Gilabert (Manresa, 1970) i l'actriu Magda Puig (Castellbell i el Vilar, 1982) formen part del repartiment de l'espectacle Històries d'Istanbul, a contrapeu, que es podrà veure a l'Espai Lliure del Teatre Lliure de Barcelona, dins del marc del Festival Grec de la capital catalana, des d'avui i fins a diumenge. El muntatge dura entre 75 i 80 minuts i les entrades valen 22 euros.

Joan Arqué Solà és el director d'una peça de la dramaturga turca Yesim Ozsoy –adaptada i traduïda per Carles Batlle– sobre la condició de ciutat frontera i cruïlla d'Istambul. Una dotzena de personatges parlen de les seves vides en una obra que versa sobre les diferents maneres d'entendre la política, la tradició, l'amor i la religió, entre altres qüestions, en una urbs de milions d'habitants on conflueixen moltes persones en trànsit entre l'Orient i l'Occident. Avui en dia, Istambul és el lloc on romanen atrapats milers de refugiats que escapen de la guerra i la misèria sense trobar obert el camí cap al continent europeu.

Juntament amb Magda Puig –fa uns mesos va destacar en el Jane Eyre del mateix Lliure- i Carles Gilabert, completen l'elenc Mercè Arànega –amb qui el manresà ja va protagonitzar recentment A tots els que heu vingut, al Teatre Nacional de Catalunya–, Jordi Martínez, Francesc Ferrer i Elena Fortuny. Històries d'Istambul, a contrapeu també es podrà veure durant la propera temporada del Teatre Lliure de Barcelona, del 16 de maig al 3 de juny del 2018. Les representacions tindran lloc a la seu del Lliure de Gràcia.