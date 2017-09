El Teatre de l'Aurora torna a ser un dels escenaris del festival El més petit de tots

El festival internacional d'arts escèniques dedicat a nens d'entre 0 i 5 anys, El més petit de tots, celebrarà la seva 13a edició de l'11 al 26 de novembre d'enguany amb una vintena d'activats, espectacles i tallers en onze ciutats d'arreu del territori. Una d'elles tornarà a ser Igualada, que el cap de setmana del 25 i el 26 de novembre acollirà al teatre de l'Aurora dos muntatges, amb doble funció cada dia -a les 12 i a les 17.30 h-.

En la línia de la internacionalització que ha seguit el certamen en aquesta edició, el primer espectacle que es podrà veure a la capital de l'Anoia és el danès Besat af aebler, traduït com a Bojos per les pomes, amb el so i el moviment com a protagonistes. El segon, Blink flash duncan, és una producció catalana del Mercat de les Flors i l'Associació Blink Flash Catalunya, en què la dansa exerceix de llenguatge d'expressió.