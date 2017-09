La santfruitosenca Mireia Noguera estrenarà el seu primer curt el dia 3 d'octubre

arxiu particular

«Centrifugado» és el títol del film arxiu particular

La santfruitosenca Mireia Noguera, comunicadora audiovisual i col·laboradora del cineasta manresà David Victori, estrenarà el proper dia 3 d'octubre el seu primer curtmetratge, dirigit i guionitzat per ella mateixa. Es tracta de Centrifugado, un thriller rodat a Barcelona i produït per El dedo en el ojo, la productora adherida a l'escola de cinema Bande À Par t de Barcelona, on Noguera va cursar el Màster en Direcció Cinematogràfica. Els actors progatonistes són Matilde Fonollar, Marina Esteve i el desaparegut Rikar Gil.

Durant dos anys, Noguera també va formar part de l'equip de producció de la coneguda sèrie Joc de Trons, durant els rodatges de les temporades 6 i 7 que es van fer a l'estat espanyol.