Món Sant Benet celebra dissabte 10 anys amb una festa gratuïta i per a tots els públics

Món Sant Benet celebra dissabte el desè aniversari de l'equipament amb una gran festa popular. La jornada, gratuïta, inclourà un ampli ventall d'espectacles i activitats, visites i tallers per descobrir els diferents espais del complex. El programa arrenca a les 11 del matí amb propostes per a tots els públics: circ, clown i dansa conviuran amb actuacions musicals. Durant els primers deu anys de vida, Món Sant Benet s'ha consolidat com a referent cultural i empresarial al territori. El complex ha rebut la visita d'uns dos milions de persones i més de 300.000 escolars. A més, la Fundació Alícia, instal·lada al mateix recinte, ha impulsat més d'un miler de projectes.

Per als més petits, el cartell preveu activitats que van des de jocs d'habilitat i enginy amb fusta fins a descobrir l'obra de Shakespeare. Simultàniament, s'oferiran una quinzena de tallers infantils d'alimentació i ciència. Per als grans, la Fundació Alícia mostrarà la seva tasca als adults a través de diversos tallers d'alimentació saludable.

Prèviament a la festa popular, demà, dijous, Món Sant Benet acollirà un acte institucional amb la presència de totes les persones que han estat rellevants durant els primers 10 anys de l'equipament, ja sigui en la restauració del monestir o en la creació dels projectes que s'hi estan portant a terme.