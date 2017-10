Manresa estrenarà un Mercat de Música Morta, que proposa concerts de tribut a artistes difunts

L'entitat Cultura del Bé Comú engega un nou projecte al Mercat de Música Morta de Manresa (MMMM). La primera edició se celebrarà del 31 d'octubre al 2 de novembre al Barri Antic de la ciutat. El dia de la vigília de Tots Sants s'oferiran concerts de tribut a artistes difunts durant els anys 2016 i 2017, interpretats per artistes de l'escena local, en diversos locals i espais. Pel que fa a la diada de Tots Sants, l'activitat es concentrarà al mercat de Puigmercadal, on s'oferiran concerts, un mercat de les flors i artístic, i altres propostes pròpies d'un espai festiu obert a tots els públics. El festival es clourà amb activitats de caire transformador, com tallers o debats sobre la temàtica de la mort, a més d'un cercatasques festiu pel circuit de bars del Barri Antic, que acabarà amb una jam-session de pop.

El projecte, que té la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i el mercat de Puigmercadal, entre altres, neix de la idea de dinamitzar l'escena cultural i el Barri Antic de la ciutat, així com la de portar a Manresa una sèrie de propostes que promoguin la normalització de la mort, presentant-la com una vivència a celebrar, posant en valor el llegat d'aquells artistes que ja no hi són.



Sorteig d'un taüt

L'MMMM es dóna a conèixer oferint participar en el sorteig d'un taüt als primers seguidors de les xarxes socials ( @mmmmanresa), una iniciativa que vol reforçar la idea de normalització de la mort.