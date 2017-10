FEDAC Manresa exposa una mostra fotogràfica que signa Siro López

«L'esperança també juga» és el títol de l'exposició fotogràfica que signa el formador i artista Siro López i que mostra, a través d'una quinzena d'imatges, la capacitat dels infants de jugar i de crear en situacions adverses de pobresa, violència i conflicte. La mostra, itinerant, es podrà veure a partir de demà a l'escola FEDAC Manresa (Dominiques), després d'haver estat, també, a la FEDAC Súria. L'exposició es podrà visitar al car-rer Nou de Valldaura fins al dia 25 25, els feiners, de 17 a 18.30 h, i dissabte i diumenge, d'11 a 13 h.

L'exposició, un homenatge a aquests infants, s'inicia, com explica el mateix artista en la introducció de la mostra, en constatar, al llarg dels seus viatges, com els nens, si no tenen joguines, se les fabriquen ells mateixos: «Res els impedeix jugar». Amb llaunes, pals de fusta, filferro, cartrons... El visitant veurà pilotes fetes amb bosses d'escombraries, a Kinshasa (RD del Congo); una guitarra de fusta i panotxes de blat de moro, a Raxruha (Guatemala), o nens jugant amb les peces d'una ràdio a l'Havana (Cuba).

López conjuga la pintura, el disseny, la fotografia, la il·lustració, el teatre, el mim i la dansa. Ha publicat obres sobre pintura i disseny i ha exposat a Europa i als Estats Units. És director d'art de la revista Educadores.