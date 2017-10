L'Esclat posa en marxa un taller per a alumnes amb necessitats específiques

Trencar barreres i prejudicis gràcies a la universalitat i la força de la música. Aquest és el propòsit dels tallers d'aprenentatge musical adaptats a persones amb necessitats específiques que oferirà l'escola de música Esclat de Manresa el 28 d'octubre i el 4 de novembre. És una activitat que permet que els alumnes amb dificultats d'aprenentatge puguin explorar i experimentar el món musical a través dels instruments i els sons. «Volem ensenyar música de la forma més integradora possible. L'aprenentatge musical és essencial per al desenvolupament de la persona i aporta un seguit de valors que fan que sigui un bé individual i social», destaca l'administradora del Centre de Pedagogia Musical Activa Esclat, Ariadna Padró. L'any passat el centre ja va dur a terme una prova pilot amb resultats «excel·lents, tant per als alumnes com per als professors».

«Hi ha nens que no parlen però canten. La meva filla sent la melodia i sap què ha de fer: menjar, rentar-se... són hipersensibles. Pot tenir una gralla tocant-li a l'orella i no li molesta. En canvi, potser sent un altre so i s'espanta. Que ella pugui elaborar els sons i experimentar amb ells li va molt bé perquè perd la por», explica Rosa Serrano, membre del Centre de Recursos en Trastorns de l'Espectre Autista de la Catalunya Central (CRTEA CC).

Aquest projecte va començar el gener del 2016 i va sorgir davant la necessitat d'oferir un ensenyament musical en igualtat de condicions. «Ja no et planteges portar el teu fill a una acadèmia d'idiomes o a un casal, perquè a l'endemà et diuen que és molt problemàtic i que has de pagar quatre vegades més si vols que tingui un monitor per a ell», assegura Montse Badia, de l'Associació de famílies afectades per la síndrome alcohòlica fetal (Afasaf). En canvi, amb aquests tallers, «tenen un espai per poder aprendre igual que la resta de nens». I és que la música és universal. El projecte serà un primer contacte amb el llenguatge musical. Els alumnes participaran en tallers col·lectius, audicions, provaran de tocar instruments.... També tindran importància les cançons i el moviment.



Música, no teràpia

Per poder dur a terme aquests tallers, els professors reben una formació específica per tal d'oferir als alumnes un aprenentatge musical de la forma més normalitzada possible. «Som músics, no terapeutes, però sabem els avantatges que té aquest art», diu Cristina Zafra, professora de l'Esclat. I comenta que en un principi els docents estaven «una mica espantats», però després de l'experiència, enguany, s'han apuntat en els tallers més professors. «De vegades tens uns prejudicis, una bar-rera forjada pel desconeixements, però en participar en el projecte et sorprenen del tot», apunta. En sintonia, Padró afegeix que «va ser molt gratificant» formar part del projecte: «vam aprendre molt».

Els docents, que també tenen la col·laboració de monitors o acompanyants de cada nen, reben un informe de l'infant per tal de poder preparar la programació de cada alumne i fer-ne un seguiment. «Ells tenen una sensibilitat especial que ens va sorprendre, als professors», explica Anna Soler, cap d'estudis de l'escola manresana.

«Volem que tothom aprengui de la música. No hi ha dos nens amb autisme igual i adaptem la manera com s'arriba a la música a les particularitats del nen. Alguns faran tastets i altres podran aprendre a tocar un instrument», subratlla Zafra.

I és que molts infants tenen moltes hores ocupades fent teràpia. «Que puguin gaudir de la música i dels instruments és preciós», assenyala Serrano.