El cicle de cinema social de Berga arriba als petits espectadors

El Fixa't també vol arribar als més petits. El cicle de cinema social que organitzen l'Ajuntament de Berga i el Consell Comarcal del Berguedà amplia el seu públic objectiu i ha programat, en la seva novena edició, dues projeccions dirigides a infants a partir de 3 anys. La iniciativa, plenament consolidada, espera mantenir la bona resposta d'espectadors d'anys anteriors, i a la vegada, atraure'n de nous, especialment, el públic familiar interessat en les sessions del Fixa't Xics, amb El regal de la Molly Monstre, la pel·lícula escollida per als infants.

Tal com va explicar ahir durant la presentació del cicle el conseller comarcal d'Atenció a les Persones, Josep Lara, s'ha optat per descentralitzar aquestes projeccions de la capital berguedana, que, a més a més, es faran en dissabte i seran gratuïtes. La primera sessió es farà a la Torre de l'Amo de Gironella; i la segona, al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. «L'objectiu és fer arribar el cinema social al públic infantil, evidentment, adaptat al seu nivell amb una pel·lícula per a nens», va destacar.

Més enllà d'aquesta nova proposta per a infants, el cicle manté les cinc projeccions dirigides al públic en general «amb la intenció de fer-los reflexionar sobre problemàtiques socials que vivim en el nostre dia a dia», va explicar la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia (vegeu informació adjunta). Les sessions seran tots els dijous de novembre, a partir del proper dia 2, i s'iniciaran a 2/4 de 9 del vespre. Com en la darrera edició, les projeccions es faran al Teatre Patronat de Berga.

La primera sessió té la col·laboració de la Comissió de Salut Mental del Berguedà, tenint en compte que la protagonista del film té un trastorn límit de personalitat. Charo Díez, membre de la comissió, va assegurar ahir que «és una pel·lícula crua, però necessària per entendre aquesta patologia i per lluitar contra els estigmes de la societat pel que fa a les malalties mentals».

Com en la resta d'edicions, després de cada sessió hi haurà un tast de plats que oferiran restaurants de la comarca. «És interessant que després de cada projecció hi hagi un espai de debat i reflexió», va destacar Lara. El preu per assistir a cada sessió és de 4,5 euros, i els espectadors poden adquirir un abonament per a les cinc projeccions al preu de 15 euros.



Fixa't Jove continua



També es manté dins de la programació la branca del cicle per a joves. Enguany, 400 alumnes de tercer d'ESO de tots els instituts de la comarca veuran el curt Escape from Syria per reflexionar sobre la situació dels refugiats amb un debat posterior.