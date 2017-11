L'exposició dedicada a Josep Maria Planes fa estada al vestíbul de la FUB de Manresa

L'exposició «A propòsit de Josep Maria Planes (1907-1936)» es podrà veure durant el mes de novembre al vestíbul de la Fundació Universitària del Bages, a Manresa. La mostra comissariada per Jordi Finestres i Jordi Serrat es va estrenar al Centre Cultural el Casino de la capital bagenca, després va viatjar a la seu del Memorial Democràtic, a Barcelona, i ara torna a la ciutat que el 31 de gener del 1907 va veure néixer el llavors futur periodista. Planes va destacar en diverses publicacions a la ciutat comtal i va ser assassinat per criminals anarquistes el 24 d'agost del 1936 com a represàlia pels seus reportatges sobre el pistolerisme. L'exposició, que fa estada aquest mes a la FUB, s'estructura en una dotzena d'àmbits i es va crear amb motiu de l'Any Planes. La mostra parla dels primers anys de la vida de Josep Maria Planes i dels seus vincles amb Sant Mateu de Bages i Manresa. El gruix de l'exposició, però, se centra en l'itinerari periodístic, tant a la seva ciutat natal com a Barcelona, on es va convertir en una firma de prestigi abans de ser abatut pocs dies després de l'inici de la guerra.